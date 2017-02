Kingi kallimale ja endale tervist, rõõmu, rahu ja häid suhteid! Vibroakustiline kontaktmassaaž Tiibeti laulvate kaussidega kahele on selleks suurepärane viis!

Tegemist on iidse ravimeetodiga, mis on pärandatud meile "Maailma Katuselt" ehk Tiibetist. Sertifitseeritud terapeudi abil koged müstilist, sajandite vanust tiibeti munkade meditatsiooni.



Füüsilisel tasandil toimub massaaži käigus energeetiliste blokeeringute eemaldamine lihastest, parandades seeläbi keha kaitsemehhanismide tööd.



Helimassaaži tervendav mõju põhineb asjaolul, et meie keha organid, omades võnkesagedust, resoneeruvad kausi vibratsiooni ja heliga ehk hakkavad vastu vibreerima. Kerge vibratsiooni tulemusena paraneb soontes ja kapillaarides vereringe, mille tulemusena vabaneb lihastest pinge. Inimene lõdvestub ja sukeldub meditatiivsesse seisundisse ning organism hakkab taastama ja tugevdama oma immuunsüsteemi. Kiireneb ka lümfiringe, mis võimaldab kehal puhastuda.



Massaaž äratab organismi enesetervendavad jõud, aitab leida ebakõlad meie sees ja häälestab organismi ühtsele lainele.

Emotsionaalsel tasandil toimub lõõgastumine, mis toob kaasa harmoonia ja rahu. Kirjeldatud vibroakustiline helimassaaž on suurepärane vahend stressi ja pinge vastu!

Helimassaaź mõjutab inimest erinevatel tasanditel, nii kehaliselt kui ka hingeliselt.

Massaaź aitab:

- normaliseerida vererõhku

- taastada immuunsüsteemi

- vabaneda pingetest füüsilisel tasandil, mida põhjustavad stress ja negatiivsed emotisoonid

- lõõgastuda emotsionaalselt ja füüsiliselt

- vähendab unetust

- parandada keskendumisvõimet ja edendab loovust

- tõstab eluenergiat



Massaaźi ajal on kliendid riietatud ning kliendi keha puudutab vaid tiibeti laulev kauss. Vastunäidustused on minimaalsed.

TERVIS, TASAKAAL, ELURÕÕM!



Vaata täpsemalt SIIT!

Broneerimine ja info kuukuldajad@gmail.com