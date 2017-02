Aastasadu on arutatud, mis peitub Mona Lisa saladusliku naeratuse taga. Nüüd aga kahtlustatakse, et Leonardo da Vinci modell varjas hoopis räpast saladust ning tema muie pidi ütlema: "Seks teeb haigeks."

Leonardo da Vinci kujutab maailma kuulsaimal maalil "Mona Lisa" ehk "La Gioconda", mis valmis aastatel 1503–1519, Firenze kaupmehe Francesco del Giocondo abikaasat Lisa Gherardinit.

Modelli välimus ja naeratus on aastasadu poleemikat põhjustanud. XVI sajandil väitis Giorgio Vasari, et Leonardo palkas oma modelli naerutamiseks pillimehi ja narre, kirjutab The Guardiani kunstitoimetaja Jonathan Jones.

Kuninganna Victoria ajastul väljendas esseist ning kirjandus- ja kunstikriitik Walter Pater arvamust, et "Mona Lisa" meenutab vampiiri. Kunstnik Marcel Duchamp aga pidas "La Gioconda" nägu androgüünseks – mõni näeb selles koguni Da Vinci autoportreed.