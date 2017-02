“Venemaa tahab olla suur jõud, kes määrab konflikti lahendusi, siis sellele eesmärgile on Venemaa praegu jõudnud lähemale kui 10-15 aastat tagasi. Siin saame küsida, et kas sanktsioonid ei tee mitte Venemaad tugevamaks? Viimase paari aasta jooksul on võitnud enda jaoks kõik olulised sammud,” sõnas Loone.

Mõttega, et sanktsioonid Vene suhtes ei ole riiki mõjutanud, ei olnud nõus kaitseminister Margus Tsahkna. “Ei ole nõus, et sanktsioonid ei ole mõjunud, olukord ei ole Venemaal majanduslikult väga hea. Nafta hinna tõus andis veidi leevendust, aga need mõtted mis on olnud Trumpil peal, et USAst imporditavatele naftatoodetele pannakse 20% maks peale, tähendab, et nafta hind langeb turul ja see tähendab jällegi Venemaale halba,” rääkis ta.

Henn Põlluaas EKREst sekundeeris eelmiste arvamusi. “Kindlasti on sanktsioonid mõjunud, Venemaa rahavarud on vähenenud kiires tempos ja väga oluline on see, et tänu nendele sanktsioonidele on Venemaa sõjaväereformid ju tegelikult pidurdunud ju mitmete aastate võrra. Elektroonika ja metallid, mille tootmiseks nad pole ise suutelised. Mõjub kahtlemata,” ütles ta.

Välisminister Sven Mikseri sõnul ei ole Venemaa jõudnud veel sinnani, et määrata konfliktide lahendusi. “Ta mängib aktiivsemat mängu. Aga kindlasti tahab olla otsustajate ringis,” sõnas ta.