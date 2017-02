Korralikku talve on andnud ikka oodata, aga metsavanaks hüütud ilmatark Arvo Saidla ei jäta lootust – ilmamärgid, seekord põrn ja kuuseokkad, lubavad, et talverõõme saab veel nautida. "Veebruarikuu on selline, nagu ta praegu on olnud, aga märts, ma usun, on selle aasta üks talvisemaid kuusid."

Varem lubas Arvo, et lund tuleb nagu ratsahobusel väetist, aga ilmamärgid on seni eksinud. Pole midagi parata, vanarahvatarkused on hakanud muutunud ilmaoludes alt vedama.

JÄRJEKINDEL: Metsavana Arvo Saidla ei loobu ennustamast, et korralik talv ka seekord saabumata ei jää. (Alar Truu)

Varem ennustas Arvo, et lumekest peaks meie maale tulema küll, aga näed, sadas hoopis üllatavates kohtades – Afganistanis oli lausa laviin, lumemöllu sai Türgi ja külma ning lund tuli Lõuna-Euroopas, kus selline ilm on võrdlemisi tavatu. "See ilmaasjandus on täitsa pea peale pööratud," tunnistab Arvo.

Põrnitseb põrna