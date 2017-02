Justiitsminister Urmas Reinsalu peab selgitama riigikogu EKRE saadikutele, kas Tallinna ringkonnakohtu kohtunikud, kelle otsusega tuleb Eesti rahvastikuregistrisse kanda kahe mehe Rootsis sõlmitud abielu, ületasid oma volitusi ja võtsid otsust tehes seadusandja rolli.

Tallinna ringkonnakohus tegi läinud aasta lõpul otsuse, kohustades Harju maavalitsust kandma registrisse kahe mehe Rootsis sõlmitud abielu. "Siiani on võõrsil sõlmitud samasooliste abielude registreerimisest keeldumist põhjendatud sellega, et meie seadused seda ei võimalda ning see polevat tehniliselt võimalik.

Ringkonnakohtu otsusega on see oma inimesi võrdselt kohelda soovivale Eesti riigile edaspidi kohustuseks," kommenteeris kohtuotsust MTÜ SEKY jurist Reimo Mets, kes esindas kahes kohtuastmes Rootsi kodanikku ja Eesti residenti Ats Jooritsat, kes soovis oma Rootsis sõlmitud abielu 2015. aasta suvel Eesti rahvastikuregistrisse kanda, kuid kes sai Harju maavalitsuselt eitava vastuse.

"Nimetatud kohtuotsuse jõustumisega on Eesti õigussüsteemis aktsepteeritud, et abieluna võib õiguslikult käsitleda ka samast soost isikute liitu, otsus on vastuolus Eestis kehtiva perekonnaseadusega ning rahvusvahelise eraõiguse seadusega. Tallinna ringkonnakohus rikkus Eesti seadusi ja asus seaduslooja rolli," teatavad arupärijad.