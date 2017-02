Viimaste aastatega on üha madalamale langenud B-kategooria sõidukijuhtide sõidueksami esimesel katsel sooritamise protsent.

Mullu suutis selle esimesel korral läbida vähem kui pool eksamil käinutest. TV3 "Seitsmesed uudised" käisid uurimas, miks need arvud sellised on.

Maanteeameti hinnangul tullakse B-kategooria eksamile väga kehva ettevalmistusega. Võib-olla on ebapiisav 23 sõidutundi? Kui aga sõidutundide arvu suurendada, käib see rahakoti pihta. B-kategooria sõiduõpe jääb 400 euro piiresse. Ka autokoolide tasemed on väga erinevad.

