Pirita linnaosavalitsus tutvustas üleeile Pirita ja Merivälja elanikele Pirita supelranna ja selle lähiala uusarendust, mis näeb ette uhket promenaadi ning arvukaid paviljone.

Kohalikud leiavad, et plaani tuleb elanike soovidest lähtuvalt kohandada.

Pirita linnaosavalitsus leiab, et nende rand peaks tulevikus olema Tallinna esindusrand, kuid selleks tuleks oluliselt parandada puhkeala kvaliteeti ja välimust, samas arvestama suure külaliste arvuga.

Planeeringuga tutvunud kohalikud leiavad, et asjaga ei tasu rutata ja tuleks arvestada inimeste soove. "Tunne on selline, et inimesed, kes sõna võtsid, ei adu, mis siia tuleb," pahandab Merivälja elanik Gunnar , kes on seal elanud üle poole sajandi. Mees ei nõustu plaaniga ehitada randa paviljonid, kuhu tulevad ärid.