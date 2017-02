Taksojuhid on politseisse andnud poolsada sõidujagajat, kuid ühtegi Taxify või Uberi juhti pole veel karistatud. Taksoettevõtjate liidu hinnangul pole politseil huvi asjaga tegelda.

Möödunud sügisel pöördusid taksojuhid ligikaudu poolesaja sõidujagaja andmetega politseisse, et nood vastutusele võtta, sest sõidujagamine pole praeguse seaduse järgi lubatud. Laekunud 58 avaldusest pole ükski uurimisfaasist kaugemale jõudnud.

"Politseil ei ole mingit huvi seda menetleda ja selgelt on näha, et nad ei kavatsegi midagi teha," ütleb taksoettevõtjate liidu juhatuse liige Ermo Kontson, kelle sõnul andis politsei juba mullu suvel läbi lillede mõista, et avaliku huvi puudumise tõttu menetlused tõenäoliselt lõpetatakse.

Teisipäeval kogunes riigikogu majanduskomisjon, et parandada ja täiendada nõndanimetatud Uberi eelnõu, mis on taksojuhtide ja sõidujagajate vahel paksu verd tekitanud ligikaudu aasta.