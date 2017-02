Saates osalevad tüdrukud, kes "Abielus esimesest silmapilgust" saates parimateks sõbrannadeks said, on kord juba teleekraanil armastust otsinud. Kumbki naine aga oma "abikaasaga" kokku ei jäänud.

Üsna pea alustab TV3 ekraanil uus tõsieluseriaal “Prooviabielu”, kus kaks Eesti neidu saavad koos elada kuue erineva noormehega nagu mees ja naine ja seejärel teha otsustav valik. Need neiud, Helen ja Liisa, on aga juba varem abielusaates osalenud, täpselt saates “Abielus esimesest silmapilgust”. Kas mäletad, kuidas naistel seal läks?

Helen Kõpp pandi abielusaates paari Siimuga, aga mees osutus naise jaoks pettumuseks. Oma blogis tegi ta Siimu pulmaöö kohta emotsionaalse postituse. Neiu pihtis, et pulmapäeval oli ta kurb ning ta kartis temaga koos olla, seetõttu jäi ta ennast purju ja üritas pulmaööl temast eemale hoida.

Helen ja Siim (TV3)

“Püüdsin ikka nii viisakaks jääda kui võimalik. Viimane piisk karikasse oli see, kui ma olin vannitoas, võtsin vist meiki maha ja ta jooksis paljalt sisse ja istus minu ees paljalt potile! See on ju normaalne, kui paar olla, aga ma alles kohtasin seda meest sel päeval! Läksin vannitoast välja ja istusin kuskil toanurgas seni kuni ta magama jäi, ma igatahes enne voodisse ei julgenud minna. Ma nii kartsin teda tegelikult! Lõpuks läksin magama. Hommikul ärkasin varem ja istusin jälle oma lemmiknurgas ja ma reaalselt sisimas kartsin teda, kui ta ärkab. Aga kuna see oli jälle mu sisetunne, surusin seda hullult maha. Nagunii olin ma ise kõik ära teeninud, et üldse sinna saatesse läksin, nii et pean üle elama," pihtis ta toona blogis.

Möödunud aasta jaanuaris töötas Helen Tallinna striptiisiklubis Virgin, kuid enda sõnul ainult baaridaamina, lisaks veel ühes kohas baaridaamina. "Virginis on tipi saamise võimalus palju suurem ja no tööl on mul vaja käia, kuidas muidu ma oman neid asju, mis mul praegu on. Ma ei saaks neid omada muidu,” sõnas neiu Õhtulehele antud intervjuus.

Uuesti suhtesaates osalemist kommenteeris Helen Õhtulehele eelmisel augustis. "Olen juba ühes sellises saates käinud ja mõtlesin, kas peaksin ikka olema see, kes endale pidevalt paarilist otsib. Samas, kui ma juba nagunii olen, siis võtan, mis võtta annab,” rääkis neiu toona.

Pakkumise “Prooviabielu” saates osaleda sai 24aastane Helen saatemeeskonnalt. Neiu ütleb, et mõtles saates osalemise peale umbes nädalakese. Ta tunnistab, et oleks eitava vastuse korral seda kindlasti pärast kahetsenud.

Neiu on otsinud kaaslast tutvumisportaalidest ning olnud kahes tõsises suhtes, kuid suhted püsima ei jäänud. Helen otsib intelligentset, ausat, viinaveata ja kirjaoskajat meest.

Helen tunnistab, et teise meheotsingu saate eel on ta saanud ka mürgiseid kommentaare. "Palju on öeldud, et kas muudmoodi ei leiagi meest kui telekast. Kindlasti saaksin ka teisiti, kuid praegu otsustasin nii."

Liisa otsib telesaatest suhet kolmandat korda

Teine osaline, Liisa on telesaates armastust otsimas juba kolmandat korda. Esimest korda proovis ta suhet leida TV3 tõsielusarjas “Vali mind”. Toona tahtis neiu telesaates osaleda, kuna soovis teada, milline see kogemus on. Teist korda otsis naine meest saates “Abielus esimesest silmapilgust”, kus ekspertide valitud Kristjan talle üldse ei sümpatiseerinud ning füüsilist kontakti tal mehega enda sõnul ei olnud.

Liisa ja Kristjan (TV3)

Liisa tunnistas üleelmisel aastal Publikule antud intervjuus, et ei käi saadetes seetõttu, et ta ise meest ei leia, vaid ta leiab, et elu tuleb enne pere ja laste saamist põnevaks teha. “Kui on perekond, siis naljalt osaleda ei saa ja mul on vanus selline, et lähema 2 aasta jooksul tahaks emaks saada,” rääkis naine 2015. aastal.

Liisa nentis Õhtulehele antud intervjuus, et tema arvates oleks talle paremaks kaaslaseks sobinud Heleni abikaasa Siim, kui enda kaasa Kristjan. "Siim oleks sobinud mulle paremini, kuna ta on avatum ja sotsiaalsem. Kristjani juures ei meeldi mulle see, et ta on oma põhimõtetes nii kinni," kurtis ta.

Samal arvamusel Liisaga oli ka Helen. “Ma olen siiamaani kindel, et Kristjan ja Siim läksid minu ja Liisa vahel vahetusse. Aga ma arvan, et vaatajatel oleks olnud natuke igav vaadata kahte inimest koos arvutimänge mängimas ja kahte inimest - ehk siis Liisat ja Siimu - koos pidutsemas," rääkis Helen Õhtulehele, lisades, et pärast saadet siiski prooviti nii-öelda meestevahetust, kuid sellest ei tulnud midagi välja.