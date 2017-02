Tallinnas Koplis põles täna õhtupoolikul soojak. Kui algselt oli teada, et läheduses on suurem kogus kütust, siis täpsustatud andmetel asusid suuremad kütusemahutid põlengust u 40 meetri kaugusel. Plahvatas aga soojakus olnud kütteõlimahuti.

Kell 17.30 tuli Häirekesusele teade, et Kopli tänaval põleb soojak, milles on sees kütteõlimahuti. Kohapeal oli näha tulemas leeke umbes 30 ruutmeetri suurusest soojakust. Päästjad said leegid kontrolli alla kella 18.00ks, teatas Päästeamet Twitteris. Kell 18.15 toimus väike plahvatus ning masuuditorustik süttis uuesti. Päästjad jätkasid vahtkustutirünnakuga, teatas Päästeamet kella 18.30 ajal. Põlema süttis 30 ruutmeetrine ruum, kuhu valgus torustikust kütust. Põlengust tulev suits kandus merele, linna peale suitsu ei tulnud.

Veidi enne kella 19 olid päästjad suutnud leegid maha võtta, kuid säilis oht, et masuut süttib uuesti.

Tulekahju leidis aset aadressil Kopli 103, mis kuulub ettevõttele Dekoil