Eelmisel nädalal Paide kohtumajas toimunud ajalooõpetaja Priit Dievese oma endise tööandja Järva-Jaani gümnaasiumi vastu esitatud hagiavalduse arutamise eelistungil selgus, et noor koolmeister oli palunud õpilastel kodutööna oma õpikutes kinni kleepida seal esinevad samasooliste leibkondade fotod.

“Kohus tegi ettepaneku sõlmida vastaspoolega kompromiss ja andis aega kuni 17. veebruarini,” ütles Priit Dieves eile Õhtulehele. “Hetkel kaalungi kompromissi võimalust. Kuna midagi täpsemat ei oska veel öelda, siis ei hakanud teid ka koheselt teavitama. Kui lahendus käes, siis annan tulemusest kindlasti teada.”

Päev pärast kohtuistungit kirjutas Järva Teataja, et kohe pärast istungi algust pakkus kohtunik pooltele võimaluse sõlmida kohtuväline kokkulepe. Dievest esindanud advokaadid väitsid, et nende kliendile on see põhimõtteline vaidlus ning nad ei näe selles kompromissile kohta. Kohtus viibinud Järva-Jaani gümnaasiumi direktor Raigo Prants väitnud Järva Teataja andmetel, et ta on valmis vormistama Dievesega töösuhte lõpetamise vastastikusel kokkuleppel, et pääseda kohtuskäimisest. Direktor toonitas kohtus, et ei lõpetanud alluvaga töösuhet üksnes Õhtulehes ilmunud arvamusartikli pärast, vaid mehega olnud teisigi probleeme ja teda on varem korduvalt hoiatatud ebaeetilise käitumise pärast.