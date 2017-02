Neljal viimasel kuul on sekspomm ja loomakaitseaktivist Pamela Anderson käinud viis korda külas end Londonis Ecuadori saatkonnas varjaval portaali WikiLeaks asutajal Julian Assange’il. Iga külaskäiguga on Andersoni seelik muutunud lühemaks ja juba liiguvad kuulujutud, et lahvatanud on armuleek, vahendab Bild Online.

VIIS KÜLASKÄIKU: Neljal viimasel kuul on Pamela Anderson (49) käinud end Londonis Ecuadori saatkonnas varjaval Julian Assange’il külas koguni viis korda. 15. oktoober (Getty Images)

Esimest korda märgati Pamela Andersoni (49) Londonis Ecuadori saatkonda sisenemas mullu 15. oktoobril. Järgmised käigud tegi ta 13. novembril, 7. detsembril, 12. detsembril ja 21. jaanuaril.

Pärast esimest külaskäiku ütles Pamela Anderson, et talle teeb muret Julian Assange’i (45) tervislik seisund. Tookord viis naine kingituseks veganilõunasöögi ja mõne -snäki. Ka järgmistel käikudel viis Pamela Anderson Julian Assange’ile üht-teist söögipoolist.

Naise riietus on muutunud iga külaskäiguga seksimaks ja seetõttu küsitakse meediaväljaannetes järjest sagedamini, kas Andersoni ja Assange’i vahel on midagi enamat kui sõprus. Ühtlasi jälgib meedia põnevusega, kuidas nende suhe areneb.