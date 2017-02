Taksojuhid on politseisse andnud poolsada sõidujagajat, kuid ühtegi Taxify või Uberi juhti pole tänase seisuga veel karistatud. Taksoettevõtjate liidu hinnangul pole politseil huvi teemaga tegeleda. Möödunud sügisel pöördusid taksojuhid ligikaudu poolesaja sõidujagaja andmetega politseisse, et nood vastutusele võtta, kuna sõidujagamine pole praeguse seaduse järgi lubatud. Tänaseks laekunud 58 avaldusest pole ükski uurimisefaasist kaugemale jõudnud. "Politseil ei ole mingit huvi seda menetleda ja selgelt on näha, et nad ei kavatsegi midagi teha,“ ütleb taksoettevõtjate liidu juhatuse liige Ermo Kontson, kelle sõnul andis politsei juba mullu suvel läbi lillede mõista, et avaliku huvi puudumise tõttu menetlused tõenäoliselt lõpetatakse.

Tänal kogunes riigikogu majanduskomisjon, et parandada ja täiendada nõndanimetatud Uberi eelnõud, mis on taksojuhtide ja sõidujagajate vahel paksu verd tekitanud ligikaudu aasta. Möödunud nädalal sõnas majanduskomisjon esimees Aivar Kokk, et loodetavasti on jaanipäevaks sõidujagamine seadustatud. Kontson ei usu, et see nii kiirelt võimalik on. „Nad ei öelnud milliseks jaanipäevaks,“ sõnab ta skeptiliselt. „Põhjus on selles, et eelnõu läheb vastuollu niivõrd paljude teiste seadustega.“ Sõidujagajad sõidavad aga edasi – kuidas on see võimalik?

Majandusministeeriumi kaubanduse ja teenuste talituse juhataja Madis Ehastu kinnitab, et sõidujagamine sada protsenti ebaseaduslik ei ole, sest enda poolt seatud marsruudil osalist kulude katmist küsides võib sõitu jagada, sest siis pole tegemist tasulise sõitjateveoga. Tõsi küll, tulu teenimise eesmärgil seda seadus teha ei luba- sellisel juhul on tegu ühistranspordiga. "Teoreetiliselt, kui sõrmega järge ajada, võimaldab antud sõnastus tõlgendust, et võib eksisteerida ka tasulist sõitjatevedu, mis ei ole ühistransport, “räägib ta, kuid selgitab, et selle välistab ühistranspordiseadus, mille kohaselt on tasuline sõitjatevedu ilma seaduses ettenähtud dokumentideta keelatud. "Lubatud on vaid ühistranspordiseadusega kooskõlas olev tegevus,“ ütleb Ehastu. Tema sõnul on oluline rõhutada, et reeglina kokkulepevedu seaduse eesmärkidega märkimisväärses vastuolus ei pruugi olla seepärast, et sõidujagamisplatvormid (nt Uber) kontrollivad samuti juhtide tausta ning tarbijal on teenuse kohta üldiselt piisavalt teavet. Taksojuhid soovivad, et kui sõidujagamine on lubatud, peab see olema samade reeglite alusel, mis taksovedu, kuid seadus vajab parandamist. „Viimane eelnõu, mida mina nägin oli taksonduse jaoks täielik katastroof. Leian, et see likvideerib taksonduse ja jätab alles ainult sõidujagamise,“ sõnab Kontson.