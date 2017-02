Redagate Capital – pealtnäha viisakas hea renomeega investeerimisfirma, mille üks juhtivpartnereid on kunagine SEB Eesti juht Mart Altvee. Kuid miks on nii, et mitmed ettevõtjad kaebavad selle firma käest saamata jäänud sadade tuhandete eurode pärast ega pea firma juhtivpartnereid kuigi usaldusväärseks?

Tallinna südalinna kontorist oma tegevust juhtiva Redgate Capitali üheks ärisuunaks on nn otseinvesteeringud. Lihtsamini öeldes otsivad nad ettevõtteid, mida üles osta, paremini tööle panna ja siis kasumiga maha müüa. See lugu näitab, et alati see ei õnnestu ja võib tekitada tagantjärele üsna palju paksu verd.

Tarumaal Elvas asus Enno Kuldkepile ja tema partneritele kuulunud puitmajatootja RPM Grupp.