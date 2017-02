Sotsiaalmeedias ringleb abipalve, kus palutakse abi info kogumisel kahe vene rahvusest Eesti kodaniku kohta, kes on teel Türgist Iraani kaduma läinud.

Postituse järgi oli ühe mehe õel viimati kontakt oma vennaga 30. jaanuaril nende ema kaudu. Siis pidid mehed minema taotlema Iraani viisat. Tänaseks ei ole nad viisat taotlema jõudnud ja ka pered ei saa meestega ühendust.

Naine on kindel, et tema venna ja tolle kaaslasega pidi midagi juhtuma, sest mehed on reisi ajal alati omastega ühenduses olnud.

Välisministeerium kinnitab meeste kadumist, kuid hetkel rohkem informatsiooni ei jaga.