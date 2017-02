Noor abielupaar läheb mesinädala ajal kingapoodi mehele uusi jalavarje ostma. Kõik kingad osutuvad aga liiga väikesteks. Müüja toob tagaruumist kingad number nelikümmend seitse. Need on väikesed. Tagaruumist leitakse pärast pikka otsimist kingad number nelikümmend kaheksa, kuid needki pitsitavad mehe varbaid.

"Ei tea küll, miks sul sellised suured jalad on?" imestab noorik.

"Ma arvan, et mu jalgade suurus tuleb sellest, et meie kandis käisid poisid varakevadest hilissügiseni paljajalu," teatab mees.

"Parem oleksite võinud püksata käia!"