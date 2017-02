“Kui inimesed tahavad valida kellegi teise, siis lahkun rõõmuga,” annab Eesti moslemite peaimaam Ildar Muhhamedšin märku, et ta ei pea tingimata juhtima kui on paremat alternatiivi usujuhi kohale.

Eesti moslemi kogukonnas käärib korralikult. Kuigi islamiusu teema on maailmas pingetest nagunii laetud, siis Eesti moslemid tekitavad neid endale juurde. Selles loos räägime Eesti moslemite juhtide võimuvõitlusest ja mis on selle tagajärjed.

Eestis on hinnanguliselt 1500 moslemit. Kogukonna juhtide seas on aga lahknemine. Üks pool toetab peaimaam Ildar Muhhamedšini, teine Eesti Islami Keskuse juhte. Tüliõunaks on peaimaami juhtimisstsiil. Kuid sellel kõigel on meie riiki silmas pidades suurem kaal.