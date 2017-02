Kuidas saada aru, kas teie suhe on jõudnud nii kaugele, et te olete valmis selle intiimsemale tasemele viima?

Kui sul on uus partner, siis seksiteema võib teis mõlemas pingeid tekitada. Ajakiri Glamour toob välja mõned märgid, mis näitavad, et sa oled valmis temaga vahekorda astuma.

1. Sa tahad temaga seksida ainult sellepärast, et see on sinu soov, mitte kellegi teise oma.