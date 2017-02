Esiteks - arvan, et ma ei eksi kui ütlen, et keegi ei valinud Trumpi. Või miks oleks teda valima pidanud, kas tal oli siis midagi sellist pakkuda, mida pooled ameeriklased tahaks? Ameerika jälle suureks tegemine on muidugi tore mõte. Aga see on sama konkreetne kui õnne õuele toomine. Mille kohta eestlased tänu kolhoosikorrale ilmselt täpsemalt ja rohkem teavad kui muud rahvad.

Ja jälle tundub, et see, mis toimub suures maailmas, justkui Eestit päriselt ei puuduta. Ja muidugi võiks selle üle ainult rõõmustada. Kahjuks aga ei ole see kunagi tõsi ja nii ka seekord mitte. Ühte või teist moodi mõjutavad suurte riikide asjad alati väikesi.

Kes oma hääle Trumpile andis, tegi seda selleks, et öelda Hillary Clintonile ja Barack Obamale “ei”. Seda “ei“ ütlemist, olen ma kindel, tuleb tõsiselt võtta.

Jutt läheks väga pikaks, kui ma püüaks kirja panna kõik väärtused, mille eest Clinton ja Obama seisavad ja mis Ühendriikides paljud juba ka seaduse jõu on saanud ning mida meil on hakatud euroopalikeks väärtusteks nimetama. Ma ei anna endale andeks, et jätsin üles märkimata selle ameeriklase või inglase nime, kelle kultuurikriitilist artiklit ma mõne nädala eest lugesin. Kes võttis ette meie õhtumaise kultuuri ja jõudis essee lõpuks kurva tõdemuseni, et läheb veel paarsada aastat, enne kui see tsivilisatsioon on välja juuritud on. Millest konkreetselt on jutt? Kristlus, aga muidugi ka judaism ja ilmselt ka islam. Klassikaline (Vana-Kreeka) filosoofia ja kirjandus. Kaasasündinud soorollid – tüdrukud ja poisid, mehed ja naised. Riik. Rahvus. Perekond. Haridus ja haritus. Professionaalne kunst.

Ma ei tea, kas keegi täna elav inimene suudaks ette kujutada elu ilma nende parameetriteta. Pole ka hullu, meie nii kaua ei ela, et seda oma silmaga näha. Aga me teeme siiski mis suudame, hävitame selle iganenu, millele meie hammas peale hakkab.

Selles suunas on rikkad ja haritud lääneriigi teinud jõudsaid samme – ma ütleks, et viimasel kümnel aastal. Järelikult peaks me selle kümne aastaga olema jõudnud paremale maailmale natuke lähemale? Mõni päev tagasi lugesin ma aga, et Soomes on esimest korda surmade arv sündide omast kõrgem ehk siis Soomes on negatiivne iive. Eelmisel sajandil tuli seda kahel korral ette – 1918, kui oli kodusõda ja Hispaania gripp ja 1940, kui oli Talvesõda.

Teine uudis, mis mind puudutas ja mulle maailma kohta midagi olulist ütles, oli EPLis, kus Marta Jaakson kirjutas, et kasvamas on kurvameelsete noorte põlvkond. Kusjuures me võime olla kindlad, et nii materiaalselt kindlustatud või ütleme lihtsalt rikkad pole Eesti noored kunagi varem olnud kui täna.

Pooled ameeriklased andsid oma hääle Donald Trumpile, sest nad ei tahtnud, et nende riik areneks edasi selles suunas, kuhu see Obama aastatel oli liikunud. Teine osa ühiskonnast aga seda just väga tahaks. Seni olid need inimesed kindlad, et on võitjate poolel. Me kõik tunneme inimesi, kes on alati kuulunud võimulolevasse erakonda. Meil andsid mõned neist ajakirjanduse kaudu teada, et lahkuvad Reformierakonnast, kui too valitsemisest loobuma oli sunnitud. Küllap oli ka Obama-meelsete uue-ilma-uskujate hulgas selliseid. Kui Trumpi pool võimu konsolideerib, mõtlevad sellise meelelaadiga inimesed ümber ja leiavad ka tema juures häid omadusi.

Trump asus, niipea kui ta ametisse oli vannutatud, täitma neid lubadusi, mis ta valimisvõitluse ajal andnud oli. Kuidas oleks ta võinud teisiti käituda? Need, kes teda ei valinud, protestivad. Aga mis saab ajakirjandusest?

Olin noor ja elasin Nõukogude Liidus, kus ei olnud kerge saada tõest ettekujutust sellest, mis laias maailmas ja USAs toimus. Tollal ei saanud ajakirjandus veel nii vasakpoolne olla ning kindlasti oli siis ka neid lehti ja TV-kanaleid, kes Ronald Reagani ametisseastumist toetasid.

Trumpi esimeste otsuste vastu on läinud barrikaadidele Euroopa Liit ja eriti Saksamaa. Ütlen “eriti”, sest töötan Saksamaal ja olen seal kaua elanud ja tunnen seda maad hästi. Tänane olukord toob mulle meelde vana nalja, mida meil Raadio Vaba Euroopa eesti toimetuses räägiti, kindlasti seal ka välja mõeldi (küllap Riho Mesilase poolt). See oli sel ajal, kui Eesti veel vaba ei olnud, kui rohelised olid Saksamaal noor skandaalne partei, keda keegi valitsuses ette ei suutnud kujutada.

Küsimus: millal algab kolmas maailmasõda? Vastus: siis kui Saksamaal rohelised võimule tulevad ja Prantsusmaale kallale lähevad, et sundida toda oma aatomielektrijaamu sulgema.

Tänapäevane uustöötlus võiks niisugune olla: millal algab kolmas maailmasõda? Kui Saksamaal valitsevad konservatiivid (Angela Merkel on konservatiivide juht) kuulutavad sõja USAle, et päästa sotsialistlikku maailmakorda.

Oht Saksamaalt

Veerand sajandit tagasi kord juba kukutati sotsialism ja see läks üsna veretult. Aga tollal keegi ka ei kaitsnud sotsialismi. Täna ei pruugi asi enam nii rahulikult minna. Võimalikku konflikti oma huvides ära kasutama kiirustavad mitu parteid, pluss miljonid üksiküritajaid. Meie ühiskonna sees, seekord ka Eestis, jookseb veelahe, lausa kuristik, kus kummalgi kaldal seisavad hambad tangis ainsa õige tõe preestrid – ühel pool need, kes tahavad ehitada tulevikku mineviku müüridele ja teisel pool teised, kes tahavad mineviku välja juurida ja kasvatada selle uue maailma jaoks uue inimese.