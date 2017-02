Kui inimesed ärkasid, olid ühinemisläbirääkimised juba lõppenud ning pool Lääne maakonnast kadunud. Kes tegi? Üllatus-üllatus, aga tundub, et süüdlasteks on mingid müstilised volikogu liikmed, kellele on neli aastat tagasi antud õigus meie eest asju otsustada.

Aastal 2013 toimusid kohaliku omavalitsuse valimised, kus käis valimas umbes 60% hääleõiguslikest kodanikest. Kas keegi on kordagi mõelnud kogu sellele ühinemiste protsessile selliselt, et need 60%, kes tol korral valimas käisid, otsustasid, kas üldse, kellega ja kuidas ühinetakse. Otsuse, kes on need valla juhid, kes ühinemisläbirääkimiste laudade taga istusid, tegi volikogu, kuid selle otsuse, kes vallavolikogu laua taga istuvad, tegi rahvas. Seega rahvas on saanud täpselt sellise haldusreformi, nagu nad 2013. aastal valisid.