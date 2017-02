Isamaa ja Res Publica Liidu esimehe ja kaitseministri Margus Tsahkna sõnul ei tehta eesti keele poliitikas ühtegi järeleandmist, vaid panustatakse oluliselt rohkem, et eesti keele oskajate arv ja tase tõuseks.



"Meie julgeoleku ja ühiskonna sidususe huvides on võimalikult suur hulk Eestile lojaalseid kodanikke, selle aluseks on eesti keele oskamine. Seetõttu soovime, et kõik lasteaiad oleksid eestikeelsed, sest alles gümnaasiumis eesti keele õppimisega alustamine ei anna vajalikke tulemusi. Hea töö ja hariduse alus on eesti keele oskus ning lasteaias keelõppe alustamine toob tegeliku tulemuse,“ ütles Tsahkna.



„Oleme koalitsioonilepingus kokku leppinud, et venekeelsete gümnaasiumide 40/60 proportsioon jääb alles ja seda arutelu ei avata. Küll aga tuleb senisest rohkem panustada eesti keele õppesse, tõsta gümnaasiumist lõpetajatale keele taseme nõuet, selleks on vaja anda rohkem vahendeid ning paindlikkust. Samuti on oluline, et eesti keele majad hakaksid Narvas ja Tallinnas juba käesoleval aastal tööle. Riigieelarves oleme selleks ette näinud kaks miljonit eurot," lisas Tsahkna.



"Tänane probleem on selles, et gümnaasiumi lõpetajatest suur hulk venekeelseid noori ei ole võimelised minema edasi ülikoolidesse ning nende haridustee ei saa vajalikku jätku. Eesti keele taseme nõuded ja õpetamine tuleb tõsta selliseks, et noortel oleks võimalik oma õpinguid Eesti ülikoolides jätkata ning see nõuab lisapingutust," ütles Tsahkna.