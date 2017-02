Naine puldis tõmbab alati tähelepanu, aga mis saab veel siis, kui sel naisel on eriti suured rinnad ja jõhker tagumik?!

Vähemasti Portugali modell ja DJ Mari Ferrari on kindel, et tema oskused puldis muusikat mängida saavad maailmakuulsaks just tänu tema büstile, vahendab The Sun.

Et kuulsus tulemata ei jääks tõmbas näitsik selga kitsad ja kumerusi reetvad riided ja astus pulti.

Ja pettuma ta ei pidanud, sest vaatajaid tuli Facebooki üle miljoni.

