Ülemaailmne naiste protestiaktsioon jätkub naiste ja vähemuste streigiga. Selle kuupäev ja muud detailid pole veel paigas.

Esmaspäeval teatasid üleilmse naiste marsi (ingl. k Women’s March – toim.) korraldajad, et plaanivad järgmist protestiüritust. Kuupäeva ei ole veel kindlaks määratud, kuid marsiga seotud sotsiaalmeedia lehtedel levib juba ürituse nimi "Üldine streik: päev ilma naisteta".

Pärast seda, kui naiste marsil osales üle maailma miljoneid inimesi, on korraldajad andnud lubaduse, et marss ei jää ühekordseks sündmuseks, vaid kasvab suuremaks naisteliikumiseks.

Naiste marsi kodulehel www.womensmarch.com on kirja pandud tegevuskava, mida toetajad võivad marsile järgneva saja päeva jooksul järgida. Igale tegevusele on pühendatud kümme päeva. Veebruari esimese kümne päeva jooksul soovitavad korraldajad naistel kokku saada oma kogukondades, et panna kokku tegevuskava edasisteks sammudeks tegelemaks nii kohalike kui ülemaailmsete probleemidega. Samuti on fookuses USA uue ülemkohtuniku ametissemääramine. Kandidaat Jeff Sessions on saanud palju kriitikat kui kohtunik, kes võib võrdsete õiguste osas teha ebasoodsaid otsuseid.

21. jaanuari üleilmsel naiste marsil osales Washingtonis umbes pool miljonit inimest ja maailmas kokku üle kolme miljoni inimese.