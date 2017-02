Tunnustatud Hollywoodi teleprodutsent mõisteti süüdi oma üürniku hinge kallale kippumises.

Andre Bauthi nime all tuntud Andre Bautista lõi ohvrile noa rindu, kui too naeris tema väite peale, et kord võidab ta viis Oscarit. Saatuse iroonia: Bautista tõi kunagi produtsendina ekraanile filmi “El Producer” majaomanikust, kes oma üürnikke tapab. Tema noarünnaku ohver Clayton James oli kehastanud filmis üht majaomaniku ohvritest.

“Kui ta ütles “viis Oscarit”, hakkasime kõik naerma ja ta läks väga närvi,” meenutas James KCBSi intervjuus.

Colombiast pärit produtsenti, kes võitis internetiseebi “The Bay” eest päevaste saadete Emmy auhinna, ootab Sky Newsi teatel 13 aastat vabadusekaotust.