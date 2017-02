Monte Carlo Tsirkusefestivali staaride turnee toob Eestisse maailmas unikaalse, vaid meistersportlastest koosneva Igor Baybaki õhuakrobaatide trupi.

Legendaarse Monte Carlo Tsirkusefestivali laureaat, Pronksklouni võitja Igor Baybaki trupp on tuntud oma inimvõimete piire kompavate akrobaaditrikkide poolest, mille hulka kuuluvad 12-meetrised batuudihüpped ja kolmekordsed saltod.

"Selle triki üks variatsioon, kolmekordne salto sirgete jalgadega, on inimvõimete piiridele nii lähedal, et seda esitab Igor Baybaki akrobaaditrupp ainult suurtel festivalidel," selgitab Monte Carlo Tsirkusefestivali staaride turnee korraldaja Vladimir Votjakov. "Monte Carlo Tsirkusefestivali auhindu peetakse Tsirkuse-Oscariteks, seetõttu on Oscari võitjast Baybaki trupi esinemine kindlasti üks kõrgetasemelisemaid tsirkusekunsti sündmusi Eesti ajaloos."

Märtsis annabki Eestis kolm galaetendust tsirkusetrupp, mis koosneb eranditult Monte Carlo Tsirkusefestivali võitjatest.

Monte Carlo Tsirkusefestivalist, mille asutas Monaco prints Rainier III 1974. aastal oma eluaegse kire, tsirkusekunsti edendamiseks, on tänaseks saanud tsirkusemaailma olulisim tähtsündmus. Festival toob igal aastal Monacosse kümneid tuhandeid külastajaid.

Monte Carlo tsirkusefestivali patrooniks on Monaco printsess Stephanie.

PS! Monte Carlo tsirkusefestivali staaride etendustes ei kasutata metsloomi!

