Kas sa näed vaeva, et hommikul ärgata? Selgub, et lihtne trikk end veega kastes võib sul hommikuse väsimuse viia vaid mõne hetkega. Jama ongi ainult selles, et enamus meist võtavad hommikust värskendamist täiesti valesti!

Kogu asja võlu ja ilu peitub selles, et millisteltemperatuuril vett sa kasutad, kirjutab The Sun.

Kui soovid värskendust ja kiiret äratust, siis unusta kuumaveekraan lihtsalt ära!