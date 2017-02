Venelane ja ameeriklane seisavad taeva värava taga. Peetrus kutsub nad sisse ja küsib, kuhu keegi minna tahab - taevasse või põrgusse. Nad paluvad kirjeldada olukorda. Peetrus: "Taevas peab igaüks sööma igal hommikul ämbritäie solki ja põrgus kaks."

Ameeriklane valib loomulikult taeva.

Venelane lööb käega, "Vahet pole, lähen põrgusse!" Otsustatud, tehtud. Aasta pärast kohtuvad ja loomulikult kohe küsima, kuidas on.

Ameeriklane: "Meil on hea elu. Söön hommikul kohe oma ämbritäie ära ja päev otsa on rahu majas."

Venelane: "Ega meie elul ka viga pole. Aga selle solgiga on küll sellised lood, et kord on ta otsas või on ämbrid ära varastatud..."