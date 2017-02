Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) juhatus kinnitas oma jätkuvat toetust Sisekaitseakadeemia (SKA) kolimisele Tallinnast Narva, samas kui politseikolledži politseikool jääks edasi Paikusele ja päästekolledž Väike-Maarjasse. Sotsiaaldemokraatide juhatus oli erakonna esimehe Jevgeni Ossinovski sõnul SKA ümberpaigutamise küsimuses üksmeelne, korrates nõnda SDE varasemat programmilist seisukohta, et riigi kohaloleku suurendamiseks ja turvalisuse tõstmiseks Ida-Virumaal on otstarbekas kolida Sisekaitseakadeemia Tallinna õppehoone Narva linna. SKA kolimises lepiti kokku ka valitsuskõnelustel. "Siseminister esitas põhjaliku ülevaate kolmest erinevast variandist ja sotside selge toetuse pälvis lahendus, mille tulemusena akadeemia Tallinnas toimuv õppetegevus kolitaks Narva," kinnitas Jevgeni Ossinovski.

"Mul on hea meel, et uus valitsus on otsustanud suunata täiendavaid investeeringuid Ida-Virumaale ning otsus Sisekaitseakadeemia Narva liigutada oleks esimeseks pääsukeseks. Ma saan küll aru, et igale asutusele meeldib olla seal, kus on aastakümneid oldud, ent aktiivne regionaalpoliitika eeldab meist paljude mugavustsoonist välja tulemist," lisas Ossinovski.

Erakonna juhatusele kolimisplaanide võimalusi tutvustanud sotsist siseminister Andres Anvelt rõhutas, et Sisekaitseakadeemia ümberpaigutamine Narva nõuab kolme olulise tingimuse täitmist: täiendavalt mitmekümne miljoni euro suuruse investeeringu eraldamist valitsuse poolt, katet kolimisjärgsetele kasvanud püsikuludele, sh. analoogselt teiste asutustega vajadust täiendavalt tasustada õppejõudude tööd Ida-Virumaal, ning äärmiselt oluline on, et Sisekaitseakadeemias rakendusliku kõrghariduse ja magistriõppe kvaliteedis ei tehtaks sammugi järeleandmisi.