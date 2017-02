Juba jaanuarikuu lõpus tegi pereema Gerli Grand oma Facebooki lehel üleskutse ja andis teada, et kõik eestlased, kes 3. veebruaril Tais Phuketil viibivad, on oodatud kaema traditsioonilist budistlikku rituaali, mille käigus seitse buda munka Grandide pere värskeimat liiget, Gowri ja Shanti tütar Neityrit.

Erika Salumäe tütar Sirli, kes palub nüüd end kutsuda nimega Shanti, ning tema abikaasa, rõivaimpeeriumi omanike Grand Uustalude poeg Gowri said eelmise aasta viimasel päeval Tais lapsevanemateks, kui nende perre sündis pisitütar Neityri Grand Uustalu. Piiga ristiemaks sai Kroonika peatoimetaja Krista Lensin.

Möödunud nädalal kutsus Grand Uustalude pere, kes praegu peatub kaunil Taimaal, oma koju kõik paradiisis puhkavad eestlased ja buda mungad, et viimased õnnistaksid möödunud aasta viimasel päeval perre sündinud pesamuna Neityrit.

Nagu juba traditsiooniks saanud, andis Gerli oma Facebooki lehel kogu protsessist ka üksikasjaliku ülevaate. “Õnnistatud sai Neytiri, Gowri ja Shanti liit ja kogu meie perekond ning kohal viibinud kallid kohalikud sõbrad,” kirjutab Gerli Grand Facebookis. Kõik külalised said käele valged traditsioonilised õnnistuspaelad – naised vasakule, mehed paremale ja pesamuna Neityri sai lausa kaks -, mida mungad ainult pulmades ja laste õnnistamiste rituaalidel seovad.

Pühapäeval käidi pisikese Neityriga ka esimest korda kodust väljas, ookeani ääres. “Esimest korda osales ta meie pere traditsioonilisel pühapäeva pealelõunasel rannapiknikul,” kirjutab Gerli ja lisab, et jalutuskäigul rannas vaatas laps suurte silmadega loojuvat päikest, mägesid, inimesi ja sillerdavat vett.

Munkasid tänati rohke toidu ja kingitustega ning hiljem lasti ka ilutulestikku. Gerli kirjeldab, et kui mungad pikalt ja valjult lapsele õnnistusi laulsid, magas too õndsat und, vaikuse saabudes avaldas aga valjuhäälselt pahameelt.

“Kui emme-issi ujuma läksid, oli tal väike jonnituju peal ja tegin temaga inimkatse. Keerasin näoga ookeani ja oranži päikesekera suunas, ta jäi vait ja vaatas suurte silmadega. Keerasin maa poole – hakkas jorisema. Ja nii edasi ja tagasi, üsna paar korda,” kirjutab Gerli ja ütleb, et juba ühekuuse lapse peal sai selgeks, et kui näidata inimesele sillerdavat ookeanivett ja loojuvat päikest, on ta rahul ja õnnelik.