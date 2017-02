Statistikaameti teatel kallines tarbijate ostukorv jaanuaris aasta võrdluses 2,7%, detsembriga võrreldes oli hinnatase 0,4% kõrgem. Euroala ühtlustatud tarbijahinnaindeks tõusis eelmise kaheteist kuu jooksul 1,8%.

"Tarbijahindade kiirema kasvu on põhjustanud energia ja toiduainete kallinemine maailmaturul. Toorainete hindade langustsükkel maailmaturul algas 2011. aastal, kuid 2016. aasta alguses pöördus nafta ja toidu hind taas tõusule. Viimastel kuudel on maailmaturul kallinenud ka metallide ja muude tööstustoormete hind.

Võrreldes 2011. aastaga on nafta hind dollarites praegu siiski 50% odavam ja ka tööstustoormete hinnatase on veel 33% madalam. Toorainete hinna teeb aga vähem soodsaks asjaolu, et euro kurss USA dollarisse on kuue aasta jooksul nõrgenenud ligi 23%. Samal ajal soodustab odav vahetuskurss euroala eksporti ja majanduskasvu taastumist.