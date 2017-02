Jamie Lynn Spears ja tema abikaasa nägid mitu minutit asjatut vaeva, et päästa valla ATV-ga tiiki kukkunud kaheksa-aastast tütart. Laps lamab nüüd haiglas kriitilises seisundis.

Kohaliku šerifi esindaja sõnul sõitis Maddie pühapäeva pärastlõunal ringi Polarise ATV-ga, kui põikas kuivenduskraavi eest kõrvale nii õnnetult, et sõiduk lendas kummuli ja vajus tiiki.

Maddie ema - Britney Spearsi kantrilauljast õde Jamie Lynn - ja tüdruku kasuisa James Watson olid õnnetuse ajal sajakonna meetri kaugusel. Nad tormasid lapse juurde, kuid ei saanud tema turvavööd lahti. Maddie pääses ATV-st välja alles tänu kiirabimeeskonnale, kes mõne minutiga laekus, ent selleks ajaks oli laps olnud pikalt vee all.

TMZ.comi andmeil on Maddie ühes New Orleansi haiglas kriitilises, kuid stabiilses seisundis. Britney Spears on sotsiaalmeedias palunud fänne, et nad tema õetütre eest palvetaksid.