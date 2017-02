Tuleb välja, et on üks omadus, mida enamasti ei peeta just väga suureks intelligentsi tunnuseks, kuid mis tegelikult viitab just sellele, et inimesel on päris helge pea.

Kas sa teed nalju asjadest, mille kohta enamasti ei tohi nalja visata ning kas sa naerad samuti selliste naljade üle, mis ülejäänud inimeste meelest pole kuigi naljakad? Sellisel juhul võid sa ennast väga hästi tunda, sest sa oled tõeliselt intelligentne inimene, kirjutab Cosmopolitan.

Nimelt avaldati Cognitive Processingu nimelises ajakirjas uuring, milles osales 156 inimest, kellel tuli hinnata musta huumoriga koomikseid. Hiljem hindasid nende reaktsioone Viini Meditsiiniülikooli teadlased ning selgus, et inimesed, kes hindasid musta huumorit kõrgemalt ning mõistsid seda, said ka kõrgemaid punkte verbaalses ja mitteverbaalses intelligentsuses.

Teadlaste sõnul on tegelikult see vägagi lihtne, miks musta huumorit mõistavad intelligentsemad inimesed. Tegemist on lihtsalt raskesti mõistetava huumoriga ning sellest aru saamiseks ongi vaja helgemat pead kui tavalistel inimestel.