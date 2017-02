Lisaks kõrvalhüppele on terve rida selliseid tegevusi, mis võivad suhte tuksi keerata.

Kui arvate, et kallima petmine on see üks asi, mis tõenäoliselt suhtele saatuslikuks saab, siis te eksite. Tegelikult on neid asju veel, kirjutab Woman's Day.

Näiteks mõjuvad suhtele sama räsivalt: