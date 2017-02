"Ta on puhtatõuline ja tõetruu: artist, kunstnik, räppar, vang, kaabakas, luuletaja, hull, tätoveerija, joodik, hurmur, narkar. Ta räpib ja elab südamega – ta on Joe Blow!

Möödunud nädala lõpus šokeeris kõiki räpisõpru uudis, et armastatud räppar Beebilõust röövis noa ähavrdusel üht Tööstuse tänaval asuvat poodi. Tänaseks on räppar kaheks kuuks vahi alla võetud ning plaadifirma, mis annab välja Beebilõusta ehk Andrus Elbingi plaate, annab omapoolse selgituse.

Eesti Politsei sai ta kätte. § 200 lg 2 p 8 – ta on kaheks kuuks vahi alla võetud ja ootab kohtukulli vankumatut otsust. Ta on jälle vanglas ja 100% oma koha välja teeninud. Andrus Elbing a.k.a Beebilõust ärkas eelmise laupäeva hommikul üles, läks iseendaga konflikti ja vihastas. Protesti märgiks manustas kõiki mürke, mida meil väikestes kilekottides ja 0,75 liitristes pudelites saada on. Vandus kättemaksu. Võttis kaabu ja oma “mõõga”, lootes sitast läbi raiuda ning marssis Koplis bussi peale. Kõik, mis juhtus hiljem, on tänaseks kõigile teada: Lõust pani toime kuriteo! Tema eesmärgiks oli lõpetada vanglas, sest tal sai kõrini. Kõike oli üheks momendiks liiga palju. “MA TEILE NÄITAN!” Nägimegi. Iiri viski, mees, Iiri viski……mnjah…