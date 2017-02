Igal aastal tuleb H&M välja uue jätkusuutlikest materjalidest valmistatud "Conscious Exclusive" kollektsiooniga. Nüüd on võimalik saada esimene pilt, mida on oodata tänavuselt kollektsioonilt.

H&M kergitas saladusloori oma tänavu kevadel poodidesse jõudvalt "Conscious Exclusive" kollektsioonilt, avaldades pildi kollektsiooni võtmeesemest - kahvaturoosast plisseekleidist.

Eriliseks teeb selle aasta kollektsiooni aga asjaolu, et see on valmistatud rannalt kogutud jäätmetest ehk täpsemalt plastikust, millest on omakorda valmistatud polüester.

Lisaks naistekollektsioonile ja meeste-esemetele hõlmab kollektsioon esmakordselt ka lasterõivaid ning maheõlidest valmistatud "Conscious Exclusive” lõhnaõlisid. Kollektsioon jõuab 20. aprillil müügile umbes 160 kauplusesse üle kogu maailma, sealhulgas Tallinnas Postimaja H&Mi kauplusesse ja e-poodi.



Selle aasta "Conscious Exclusive“ kollektsiooni täheks on supermodell ja filantroop Natalia Vodianova, kellele see on esimene H&Mi kampaania.