Süürias asuvas Saydnaya vanglas on mõne aasta jooksul üles poodud ligi 13 000 inimest, teatas inimõiguste kaitsega tegelev organisatsioon Amnesty International.

Raporti kohaselt leidis hukkamine aset igal nädalal, vahendab BBC. Ohvriteks olid enamjaolt opositsiooni toetanud tsiviilisikud.

Raport hõlmab aastaid vahemikus 2011-2015.

Valitsus on vangide tapmist ja väärkohtlemist eitanud. Siiski on ÜRO inimõiguste eksperdid aasta tagasi öelnud, et neil on tõendeid nii dokumentide kui tunnistajate näol, kes kinnitavad massimõrvu Süüria vanglates.