Esimesel jõulupühal surnud George Michaeli omaksed ei saa teda maha matta, sest laulja surma põhjus pole ikka veel selgunud.

The Suni teatel võivad matused veel mitmeks nädalaks edasi lükkuda. Nimelt ei saa toksikoloogiline ekspertiis ilmselt enne veebruari lõppu valmis.

Detsembri lõpus tellitud koe- ja vereanalüüsid peaksid näitama, kas 53aastase staari surmale võisid kaasa aidata narkootikumid. Esialgne lahang surma põhjust ei näidanud.

“Uut infot veel pole, kuid politsei on öelnud, et surm polnud kahtlane," kirjutab The Sun.