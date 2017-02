Välisministeerium toetab Ukraina humanitaarkriisi leevendamist 400 000 euroga, et taastada eluasemete esmane parandamine ja joogiveega varustatus ning leevendada kriisi tõttu oma kodudest lahkuma sunnitud inimeste olukorda.



"Peatselt kolm aastat kestnud relvastatud konflikt Ida-Ukrainas on piirkonnale mõjunud laastavalt ning hiljutine tsiviilobjektide ja elanike pommitamine Avdijivkas on kaasa toonud humanitaarkriisi süvenemise. Tegemist on rahvusvahelise humanitaarõiguse jämeda rikkumisega," märkis välisminister Sven Mikser.

"Sõjategevuse ägenemise tõttu Avdijivka ümbruses seisab ligi 20 000 inimest talvetingimustes silmitsi vee-, kütte- ja elektripuudusega. Eesti annab oma panuse elanike olukorra kiireks leevendamiseks," ütles Mikser.



Välisministeerium toetab läbi Rahvusvahelise Punase Risti Komitee humanitaarkriisi leevendamist Ukrainas 200 000 euroga ja läbi ÜRO pagulaste ülemvoliniku ameti 200 000 euroga.