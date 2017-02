Aastasadu on arutatud, mis peitub Mona Lisa saladusliku naeratuse taga? Nüüd aga kahtlustatakse, et Leonardo da Vinci modell varjas hoopis räpast saladust.

Da Vinci kujutab maailma kuulsaimal maalil “Mona Lisa” ehk “La Gioconda”, mis valmis aastatel 1503-1519, Firenze kaupmehe Francesco del Giocondo abikaasat Lisa Gherardinit.

Kaunitari elust annavad mõningast aimu säilinud dokumendid. Näiteks on ühe Firenze kloostri ülestähendustes kirjas, et proua Del Giocondo ostis sealsest apteegist teovett. Võiks ju arvata, et kaupmeheemand kasutas seda veidrat leotist ilu- või kõhuraviks. Kuid The Guardiani teatel kasutati teovett toona ennekõike suguhaiguste, sealhulgas süüfilise vastu.

Võimalik muidugi, et Lisa hankis medikamenti kellegi teise jaoks. Pealekauba dokumenteeriti ost rohkem kui kümme aastat pärast seda, kui ta oli da Vincile poseerinud. Võimalik muidugi, et modell põdes suguhaigust juba 1503. aastal, märgib leht. Tollal levis süüfilis Euroopas kulutulena. Väidetavalt olid selle tõve toonud 1492. aastal Uuest Maailmas Kolumbuse meremehed.

Kui “Mona Lisa” kujutab tõepoolest suguhaiget, siis seletab see nii modelli nappi naeratust kui ka pahaendelisi varje maalil, mis võivad viidata teispoolsusele.