Täna tähistatakse üle Eesti rahvusvahelist turvalise interneti päeva, mille raames korraldatakse enam kui 170 teavitusüritust!



Projekti Targalt internetis eestvedamisel kutsuti koole, lasteaedasid ja noortekeskusi tähistama turvalise interneti päeva ja selle raames läbi viima lastele, noortele ja täiskasvanutele temaatilisi teavitusüritusi.

"Meil on rõõm teatada, et turvalise interneti päeva tähistamiseks korraldatakse üle Eesti enam kui 170 koolis, lasteaias ja noortekeskuses temaatilisi teavitusüritusi. Näiteks viiakse läbi erinevaid arutelusid, kampaaniaid, konkursse, vanemad õpilased õpetavad nooremaid või lähevad õpetama oma vanavanemaid," selgitas Kerli Valner, kes on projekti "Targalt internetis" teavitustöö juht Lastekaitse Liidus .

Kõikide üritustega on võimalik tutvuda interaktiivse kaardirakenduse abil. Kaardi leiad siit! Klikkides kaardi ikoonil on võimalik saada ürituse kohta detailsemat informatsiooni. "Noortekeskused korraldavad ka avatud üritusi, millest julgustame piirkonna inimesi osa võtma," lisas Valner.