Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Artur Talvik (Vabaerakond) ütles, et tahaks ka Eerik-Niiles Krossilt erikomisjoni ees Arsenali keskusega seotud küsimustele vastuseid saada. Kross ütles, et on valmis erikomisjoni ette minema, ent nimetas komisjoni tegevust poliitiliseks ärplemiseks.

Talviku sõnul on küsimus, kas Arsenali keskuse juhi Aadu Oja taga on veel keegi poliitikutest või mitte, edastas ERRi uudisportaal.

Küsimusele, kas seal taga võib olla reformierakondlane Eerik-Niiles Kross, ei osanud Talvik enda sõnutsi vastata. Samas märkis ta, et Kross oli üks nendest isikutest, kes juhtis eelnevalt AS-s E-Arsenal kinnisvara müüki, mis tühistati neli korda kõrgema hinnaga.