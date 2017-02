„Kristiines, Ülemistes ja Rocca al Mares on vähemalt 50% rentnikke samad,” nentis Colliers Internationali kinnisvaravahendusfirma peaanalüütik Maksim Golovko.

„Kas klient läheb selle pärast ühest linnaotsast teise kaubanduskusse?” küsis Colliersi partner Margus Tinno. „Valik on suhteliselt sarnane. Kui arvestada, et uutesse keskustesse tulevad samad kauplused, siis see on probleem.”

Ettevõtjad kardavad, et kui nad uues kaubanduskeskuses oma poodi ei ava, siis avab selle konkurent ja nemad kaotavad turuosa.

