Mullu eetrisse lastud "Evelini" vestlussaade tõi stuudiosse külalisena olümpiavõitja Erika Salumäe, kes rääkis pinevil telepublikule südame tulisest suhtest tütrega puhtaks.

Naise otsusega üles astuda polnud rahul tema tütre abikaasa pereliikmed - Lauri Grand Uustalu, Gerli Grand Uustalu, Gowri Grand Uustalu, Sirli Salumäe ja Erika Raji Uustalu kaebasid Pressinõukogule, et saates halvustati nende perekonda ja noorte pulma.

TV3 väitis, et saatesse olid kavandatud Sirli Salumäe koos elukaaslase Gowri Grand Uustaluga ning saate meeskond hankis neile ka lennukipiletid. Mõlemad aga keeldusid saates osalemisest, kui selgus, et saates on ka Erika Salumäe.

Kaalutlemise tulemusena mõistis Pressinõukogu TV3-e ja Ilvese show siiski õigeks: Pressinõukogu otsustas, et TV3 ei ole 8. septembri saates „Evelin“ eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu.

Refereeritud artikli täistekst Delfis.