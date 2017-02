Kaks füüsikut istuvad pubis:

"Tead, perekonnaelus on väga tähtis suhtuda kõikidesse probleemidesse teaduslikult."

"Mismoodi?"

"Näiteks mina kuulan oma naist alati suu ammuli!"

"Milleks?"

"Naine mõtleb, et mind huvitab tema jutt, aga mina tegelen helitugevuse jaotamisega kõrvadele nii, et see oleks võrdne väljast- ja seestpoolt!"