Haiglas tegutses virtuaalrahakaevandus, mis seadis ohtu patsientide andmed.

Pärnu haigla ümber lahvatanud skandaali käigus paljastus 36 000 euro kadumine, virtuaalrahakaevandus ja tööajast haiglajuhi kodu hooldamine. Prokuratuur aga menetlust ei alusta, sest haigla ei teavitanud õigel ajal võimalikust vargusest.

SKANDAALIPESA: Päikesesäras peesitava Pärnu haigla varjukülgedena on esile tõusnud ühekorraga mitu skandaali. (Alar Truu)

Pärnu haiglas on ilmsiks tulnud hulk veidrana tunduvaid kahtlusi. Postimehe allika sõnul on avalikkuse eest varjatud haigla endise majandusosakonna juhataja 36 000eurost vargust (haigla juhatuse esimehe sõnul on see summa 28 000).

Lisaks pani patsientide andmed ohtu haiglas asunud virtuaalraha kaevandus ning töötajatele anti ülesandeid, hooldamaks haiglajuhi kodu.