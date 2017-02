"Mul on väga äge tunne 30aastaseks saada! Käin juba mitu aastat ringi ja ütlen inimestele tihti: "Ära räägi minuga nii, ma olen ikkagi juba 30aastane naine!"," naerab tänane sünnipäevalaps Kerli Kõiv.

Õhtuleht vestles Kerliga sünnipäeva teemal pühapäeval, kui telemajas salvestati "Eesti laulu" teist poolfinaali, kus Kerli tänavu üles astub. Uurisime siis ka, kuidas ta hällipäeva tähistab.

"Mul on paar reisiplaani või olen lihtsalt kodus ja ignoreerin kõike. Võimalik on seegi, et lähen siit ära ja mul pole üldse enam häält. Ma ei tea, eks paistab," ütles Kerli siis. Muide, ta läks salvestusel lavale haigena ja tunnistas intervjuus, et kartis, et ei saagi ehk laulda. Õnneks sai.

Kuidas Kerli aga muidu sünnipäevi tähistanud on – kas suure peoga või pigem omaette? "Nii ja naa. Viimastel aastatel on mul üldiselt tähistamistega lood paremaks läinud.