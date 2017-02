Lady Gaga andis Ameerika spordiaasta tippsündmusel Super Bowlil unustamatu vaatemängu, ehkki ta seekord ei koorunud munast ega määrinud end verega kokku. Poptähe hiilgenumbriks kujunes allahüppamine 79 meetri kõrguselt.

Lady Gaga pakkus Super Bowlil verdtarretava elamuse, kui ta hüppas Houstoni NRG staadioni katuselt alla. (Reuters / Scanpix)

30aastane USA diskodiiva kargas Houstoni NRG staadioni katuselt alla ja kümbles sadade droonide valgel, kuid tema Super Bowli poolajasõu oli tema enese mõõdupuu kohta üsnagi talitsetud, kirjutab BBC News.

Trapetsil pöörase õhulennu teinud lauljanna vahetas 12minutilise etteaste jooksul vaid kaks korda kostüümi, lastes hoopis muusikal kõnelda.

Gaga alustas leebe suskega Donald Trumpi valitsuse pihta, lauldes Woody Guthrie kodanikuõiguste hümni "This Land Is Your Land". Oma seisukohta kinnitas ta hitiga "Born This Way", mis räägib sallivusest.