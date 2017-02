Eile jätkus kinniste uste taga kohtuprotsess, kus arutatakse, kas Kaur Kenderi kirjutatud õudusnovell on lasteporno või mitte.

Kender saabus Liivalaia tänaval kohtumajja kella 9.45 paiku. Peale meediaesindajate meelitas ta kohale ohtralt enda toetajaid, teiste hulgas näiteks kirjanik Olavi Ruitlase. "Hei, Kaur!" lehvitasid Kenderile paar 20. aastates neidu.

Kui prokurör Lea Pähkel istungisaali sammus, vaatas ta hämmeldunud pilgul ringi – jälle nii palju huvilisi. Paar meetrit eemal seisnud Kaur Kender jälgis teda üksisilmi. Kui arvestada, et üks pilk ütleb rohkem kui tuhat sõna, siis sõpru neist kahest ilmselgelt ei saa.

Kell 10 alanud istung kuulutati kinniseks. Kohus on põhjendanud seda sellega, et Kenderi kaitsja Paul Keres esitas kohtule täiendavaid taotlusi. Kender sõnas Õhtulehele, et loodab, et peagi muutub protsess ikkagi avalikuks. Ent võta näpust: selgus, et tehakse veel ekspertiise ja järgmine istung on 22. märtsil. Nii kaua kui tõendeid uuritakse, on protsess kinnine.