"Kuuuurija" saatejuht Katrin Lust sai pool aastat tagasi äreva kõne skandaalselt ärimehelt Martin Napalt, kes väitis, et ta on langenud organiseeritud väljapressimise ohvriks.

Martin Napa korteri aknad olid kividega sisse visatud ning äärmiselt õõvastav tundus Lustile ärimehe väide, et teda üritati keset Tallinna kesklinna mõrvata.

Ärimees väitis, et atendaat tehti talle põhjusel, et ta üritas aasta tagasi siseneda Eesti gaasiturule. Napa sõnul kaasati väljapressimisse koguni ETV uuriva ajakirjanduse lipulaev "Pealtnägija".

Kui Lust asja uurima asus, selgus, et kurikael, kes Napat väidetavalt terroriseerib, on tuntud võlakütt Ants Päär. Viimane aga eitas Napa väiteid täielikult. Tagatipuks tuli Päär välja väitega, et Martin Napa tellis hoopis talle palgamõrva.

"Kuuuurija" küsis kommentaari "Pealtnägija" saatejuht Mihkel Kärmaselt ja üritas leida tõde selle kohta, kas tuntud ärimehe elu on tõesti ohus. Vaata järele SIIT!