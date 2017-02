"Ursula sündis umbes 3-4 aastat tagasi, kui üks tuttav pakkus mulle hostida ühe Rootsi miljonäri sünnipäevapidu linna peenimas restoranis. Aga seda dragina. Ma leidsin, et see on täitsa huvitav mõte – juua Don Perignoni ja selle eest veel raha ka saada." Piltilus pikkade jalgadega Eesti noormees räägib, kuidas sündis tema alter ego Ursula ja mis teda dragide maailmas võlub.

ALTER EGO: «Kui ma liigun Ursulana võõras seltskonnas, siis vestlustes osaleb tema, mitte mina. Seda on hästi põnev kõrvalt jälgida.» (Riina Varol)

Seleta lihtsale inimesele lahti, mis vahe on dragil ja transseksuaalil.

Drag on karakter. Transseksuaal on inimene, kes on sündinud vales kehas. Ma päris täpselt ei tea, kust see piir jookseb – kas sa oled transseksuaal siis, kui sul on operatsioon tehtud või oled sa transseksuaalne juba siis, kui taipad, et oled sündinud vales kehas. Loogilisem on see viimane variant.

Sina ei ole kunagi tundnud, et peaksid eksisteerima naise kehas?